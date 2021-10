Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, parla della situazione relativa rinnovo contrattuale fra l'attaccante argentino e l'Inter: "Posso dire che è felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo il rinnovo con l'Inter e sono davvero fiducioso, la strada imboccata è quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tutti e tre sono degli attaccanti terribili per le difese avversarie".



"Contatti con il Napoli per il Toro? No, ma spero di riuscire, un giorno, a portare un mio assistito in azzurro. Con Napoli ho un legame speciale", conclude Camano, intervistato da Kiss Kiss Napoli.