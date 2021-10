L'attacco dell'Inter torna protagonista nelle scommesse sul capocannoniere di Serie A. La vittoria contro il Sassuolo porta in alto Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, complice l'assenza di Ciro Immobile con la Lazio. È soprattutto l'argentino ad avanzare, pur con un gol in meno rispetto al compagno di squadra: la quota è passata dal 7,00 della scorsa settimana al 5,00 attuale, con il sorpasso su Victor Osimhen (6,00), rimasto a secco nel successo del Napoli con la Fiorentina. Immobile rimane in testa a 3,15, in leggero rialzo rispetto al 3,00 pre-infortunio, mentre Dzeko scende da 8,00 a 7,50 e si piazza davanti a Dusan Vlahovic, ora a 8,00. Perde invece terreno Duvan Zapata, a 10,00, per Luis Muriel si arriva a 26 volte la posta.