Nicolò Barella e Radja Nainggolan: il primo, obiettivo dell'Inter per il centrocampo, il secondo, acquisto dell'estate un anno fa e ora da valutare con l'arrivo di Antonio Conte. Attendendo news su Icardi, fuori dai piani di Conte, sono questi due i nomi più caldi in casa nerazzurra per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita interista. Tanto che l'agente dei due, Alessandro Beltrami, è di nuovo nella sede dell'Inter.



LE ULTIME - Nove giorni l'ultima visita in sede del procuratore del centrocampista del Cagliari, che cura anche gli interessi dell'ex Roma: per quanto riguarda Barella, il giocatore ha ribadito all'Inter la sua volontà di vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione, c'è però ancora distanza con il Cagliari, come dichiarato dal presidente dei sardi Giulini; Nainggolan, invece, vuole provare a convincere Conte in preparazione. Inter, Barella e Nainggolan: agente in sede, arrivato pochi minuti fa, per disegnare il futuro.