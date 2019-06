Le parole di stima per Antonio Conte gli spalancano la strada verso l’Inter. Romelu Lukaku diventa l’obiettivo numero uno nei nerazzurri, un traguardo che - dopo le parole del giocatore - è praticamente a portata di mano secondo i bookmaker internazionali. In attesa dell’accordo con il Manchester United, la quota su Lukaku all’Inter, riporta Agipronews, è passata da 3,00 a 1,66 sulle lavagne d’oltremanica, mentre la Juve, che pure aveva messo gli occhi sul belga, è seconda a 3,25. È in pratica un duello a due, vista la distanza delle altre alternative, a partire dal 17,00 del Psg e il 26,00 offerto per il ritorno all’Everton.