Inter, Agoumè prende tempo con il Marsiglia: vuole la Liga

Daniele Longo

Il Marsiglia, nella giornata di ieri, ha raggiunto una base di accordo con l’Inter per il prestito con diritto di riscatto di Agoumè. Il centrocampista francese però ha chiesto tempo per riflettere perché molto attratto dalla possibilità di giocare in Spagna con la maglia del Siviglia.