L'Inter intravede in Lucien Agoume il potenziale da futuro campione. Il centrocampista inizierà il ritiro con Simone Inzaghi e spera di convincere il tecnico a dargli una possibilità. Questo è quanto scrive a riguardo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Lucien Agoumé è, invece, una mezzala 19enne, tecnica e fisicata, che a Spezia ha solo fatto intravedere il potenziale. Al momento, c’è affollamento nel centrocampo nerazzurro, ma a Inzaghi manca l’opzione con quelle caratteristiche. Per lui l’esame del ritiro può aprire davvero prospettive interessanti, intanto si lavora per allungare il contratto fino al 2024: i dirigenti nerazzurri sono convinti che prima o poi Lucien sarà protagonista anche a San Siro”.