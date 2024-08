Inter-Al Ittihad: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

L'non si ferma e prosegue i lavori di avvicinamento alla Serie A 2024/25, con un nuovo test di lusso: sfida all'Quarta amichevole estiva per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che dopo le vittorie contro Lugano (3-2), Pergolettese (2-1) e Las Palmas (3-0) e il pareggio con il Pisa (1-1) se la vedono contro il club della Saudi Pro League, guidato in panchina da Laurent Blanc che in campo può contare su talenti del calibro di Benzema, Fabinho, Diaby e Aouar.Si tratta del penultimo test di questa pre-season per l'Inter, che poi affronterà il Chelsea prima dell'inizio di campionato contro il Genoa a Marassi, sabato 17 agosto (ore 18.30).

