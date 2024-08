Inter al lavoro per cedere Correa: il punto su Chiesa

Mancano undici giorni ale a quel punto chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Intanto la prima di campionato è già quasi del tutto alle spalle, delle big mancano giusto Juventus e Atalanta, per il resto il campo ha dimostrato che nessuna è perfetta, giudizio che va ovviamente al di là di ogniLa mentalità e l'unione del gruppo sono apparse le stesse della scorsa stagione, così come qualche difetto di fabbrica che questo mercato non ha ancora risolto e che probabilmente non metterà a posto.

. Per adesso niente di tutto questo è stato fatto e al momento, talentuoso difensore classe 2003. Ovviamente perché non siamo nel mondo ideale cui facevamo riferimento poc'anzi e un club va gestito come una qualsiasi altra azienda, evitando disavanzi e perdite.

Sì, ma cosa succede lì davanti? Perché possiamo fare tutti i bei discorsi che vogliamo in merito alla sostenibilità, ma alla fineE se l'argentino dovesse uscire, un ultimo tentativo per un calciatore dalle caratteristiche diverse lo si potrebbe anche fare.Adesso la priorità è tutta sul difensore, ma chissà che non si sblocchi qualcosa all'ultimo anche lì davanti.