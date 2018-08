Il Sassuolo non si è limitato a vincere, ha anche giocato meglio dell'Inter. Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri non abbiano potuto contare sulle proprie individualità per raddrizzare il match.



“Il Sassuolo non ha fatto il Chievo (lotta e corsa), ha giocato meglio e concluso di più dell’Inter: questa è stata la vera sorpresa, imbarazzante per Spalletti. Dzeko e Insigne hanno risolto per Roma e Napoli, la panchina ha salvato la Juve. In carenza di gioco e condizione, le individualità (Icardi?) e le riserve dell’Inter invece non hanno compensato. Lautaro ha scoperto che l’aria di Serie A è rarefatta come sull’Annapurna: le amichevoli erano passeggiate. E’ giovane, si ambienterà”.