L’inseguimento è partito mesi fa e ancora non si è concluso., ma ilè un osso duro e le trattative proseguono. Dalla Germania però arriva un’immagine curiosa che fa sorridere i tifosi interisti.- Il, club della, la serie B tedesca, ha presentato nei giorni scorsi la sua nuova divisa per la stagione 2022/2023. I tedeschi hanno gli stessi colori sociali dell’Inter e uno sponsor curioso.Una coincidenza e una speranza, per i tifosi interisti.