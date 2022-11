. E infatti ogni juventino se lo sto stragodendo eccome il 2-0 sull’Inter, però non si può non parlare anche del resto, far finta che – siccome la Juventus ha vinto – non sia successo nulla l’altra sera all’Allianz Stadium. Anzi,, perché si diventa più credibili di quando si perde, col rischio di passare pure per piangina., perché in quel caso l’AIA ci disse di non aver avuto a disposizione le immagini per poter verificare il fuorigioco di Candreva e convalidare la rete di Milik,, quello che probabilmente avrebbe chiuso in anticipo il confronto, arzigogolando su un. E invece no: dopo un accurato esame (5 minuti) nel centro Var di Lissone, presumo col telescopio di Hubble, e dopo che anche l’arbitro Doveri è andato a vedersi l’episodio all'on field review, hanno deciso di annullarlo lo stesso.. Persino “quelli della notte” di Renzo Arbore erano più flessibili quando utilizzavano in quella storica trasmissione anni 80 il loro regolamento, ciò che invece non riescono ad essere i burocrati dell’AIA, zelanti peggio dei vigili urbani quando elevano una multa.. Il colpo di mano di, nell’ultimo Juve-Roma, è stato fatto rientrare nella nuova casistica del “pallone improvviso”, quella di Danilo era invece fallo di mano tout court. E adesso chissà quale supercazzola si inventerà il designatore Rocchi pur di convincerci che Doveri ha fatto bene ad annullare quella rete.Ma non è così, perché un gol segnato di mano è come quello storico diai mondiali ‘86, non questo. Segnare con la mano significa spingere il pallone in rete come fecein quel Palermo-Fiorentina del 2008, non questo di Danilo. Lo sa pure Rocchi, anche se non lo ammetterebbe neanche sotto tortura.Basta adattare il regolamento ad ogni episodio, quando basterebbe il buon senso per prendere una decisione. E basta, soprattutto, inventarsi sempre una rilettura ad hoc delle regole tutte le volte che c’è di mezzo la Juve., e che il mantra di Carraro (“non si sbagli a favore della Juventus, per carità”), pronunciato proprio prima di un Derby d’Italia del 2004, sia tutt’ora valido. Magari Doveri, quando è andato a valutare l’episodio a bordo campo, ci ha pensato.