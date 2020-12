Conte lascia in panchina la qualità, questa la sensazione quando Inter e Napoli si dispongono sul terreno di gara di San Siro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Prima sensazione forte all’annuncio delle formazioni: forse Conte ha stivato troppa qualità in panca. Hakimi, Eriksen, Perisic, Sensi... Il triste primo tempo nerazzurro conferma e gonfia la sensazione. Anche perché l’Inter non sfrutta l’investimento sulla fisicità per imporre pressing e dominio, ma, persa palla, scappa. Sembra una buona strategia di resistenza al San Paolo, ma siamo a San Siro. Molto più coraggiosa la proposta tattica di Gattuso, che si accontenta di due mediani (Bakayoko, Demme) e alza Zielinski al centro del tridente creativo (4-2-3-1)”.