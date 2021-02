L', domani, scenderà in campo contro lanel big match della 22esima giornata di Senza Vidal , alle prese con problemi fisici, Antonio Conte deve fare bene i conti in una sfida difficile, perché all'orizzonte, settimana prossima, c'è il derby contro il. E l'allarme è rosso ma tinto di giallo, non perché c'è un mistero da risolvere, ma a causa delle situazioni di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.I due sono a rischio diffida e sono gli uomini migliori a disposizione di Conte: il sardo sta continuando a crescere in maniera imperiosa, ergendosi a livello dei top centrocampisti in Europa, non solo in Italia; il croato, come ha spiegato Conte, è diventato un altro giocatore rispetto a due anni fa, leader tecnico della manovra interista. Ed è per questo che domani, contro la Lazio, dovranno stare attenti a non prendere un giallo che sarebbe pesantissimo.Domani spazio ae non a, poi in vista del Milan si dovranno fare delle valutazioni. Col rischio concreto che, nel peggiore dei casi, l'intera mediana sarebbe da reinventare, conrecuperato ma, al momento, solo in campo con la. Allarme giallo, quindi, in casa: nella difficile sfida con lanon dovranno solo fare la differenza con la palla al piede, ma anche stare attenti a non prendere l'ammonizione.