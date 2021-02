Imbrigliato e bloccato nelle sue idee che sono, purtroppo per, le più importanti, forse le uniche, dello scacchiere tattico. La partita dicontro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia ha palesato ancora una volta quella che è diventata di anno in anno una vera e propria dipendenza tattica della rosa oggi a disposizione diIl centrocampista croato è il vero e autentico fulcro del gioco, colui che detta tempi e ritmi e da cui passa il 90% della costruzione palla a terra- E quando le formazioni rivali riescono ad imbrigliarlo, a togliergli spazi e fiato, quando lo costringono a giocare 20 metri più indietro rispetto al centro del campo,fa fatica. È successo diverse volte in questa stagione, c'è riuscito lodue volte, ilnel derby di andata e la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Tanti tocchi, ma passaggi poco incisivi e un nervosismo crescente che, soprattutto nel primo tempo della gara con la Juve, ha limitato sé stesso e l'Inter.non riesce a convincere l'allenatore,è indispensabile da mezzala,non ha il passo, insomma,è quindi indispensabile nel presente nerazzurro, ma il. Sì perché la sua situazione contrattuale non è cambiata rispetto all'ultimo rinnovo di contratto.e ad oggi non sono mai ripartiti. Insomma, a giugno il croato entrerà nell'ultimo anno di contratto con il forte rischio che, a prescindere dalla clausola, il suo valore potrebbe crollare senza certezze per il futuro.