Allarme per Simone Inzaghi alla vigilia di Juve-Inter: Alessandro Bastoni deve fare i conti con qualche linea di febbre. Le sue condizioni non sono preoccupanti ma vanno monitorate, perché se la temperatura si alzasse la partita di domani potrebbe essere a rischio.



Al momento non c'è ansia, dato che il difensore ha saltato l'allenamento odierno a scopo precauzionale e dovrebbe essere in grado di smaltire il problema entro 24 ore, ma il livello di allerta rimane alto: Inzaghi tiene pronto Acerbi a sinistra con De Vrij centrale, oppure lo slittamento di Dimarco e la promozione di Gosens a titolare.