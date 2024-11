Inter, altra defezione: Lautaro Martinez lascia il ritiro di Verona

Non solo Calhanoglu, per la trasferta di Verona, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino non era rientrato in ottime condizioni dalla nazionale, tanto che per lui era prevista solo la panchina, ma in mattina la questione è divenuta più seria, visto che il Toro ha lasciato il ritiro di Verona per fare rientro a Milano.



Febbre e vomito, Lautaro Martinez non avrebbe in alcun modo potuto aiutare i compagni e così allenatore e staff medico hanno ritenuto opportuno non convocarlo per la sfida del pomeriggio contro il Verona. Al "Bentegodi", come previsto, dovrebbero partire titolari in attacco Thuram e Correa, ma non avere Lautaro neanche a disposizione è sicuramente un punto di svantaggio. In alternativa, per Inzaghi ci saranno Arnautovic e Taremi.



Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui