. In attesa di sapere se riusciranno a giocare quella più importante in Champions League, dopo aver stravinto la Supercoppa contro il Milan,. Contro la Fiorentina o la Cremonese poco importa, perché per adesso quello che importa è avere eliminato la, con il ”suo” punteggio preferito.e mai come stavolta è giusto così.perché le parate più difficili le deve compiere Perin per evitare lo 0-2 e non Onana per difendere l’1-0. Dall’inizio alla fine l’Inter gioca di più e meglio della Juventus e, in evidente calo. Non bisogna dimenticare, infatti, che questa è la quarta sconfitta consecutiva in Italia, tra campionato e coppa, per la squadra di Allegri, troppo molle e mai veramente pericolosi, a prescindere dalle scelte del tecnico.- L’equilibrio di partenza, dopo l’1-1 dell’andata, resiste soltanto un quarto d’ora. Il tempo cioè che impiega l’Inter per passare in vantaggio, con il primo gol su azione dopo tre sfide stagionali alla Juventus. E’ un vantaggio “made in Italy”, perché. Perin non può far nulla e soprattutto non può far nulla la Juventus che Allegri schiera inizialmente senza un vero attaccante, perché Vlahovic è infortunato mentre Milik parte dalla panchina, come Lukaku che almeno è sostituito da un attaccante vero, Dzeko, al fianco di un'altra punta di ruolo, Lautaro, tra l’altro con la fascia di capitano, in assenza di Handanovic e Skriniar. Dettagli comunque, perché malgrado i gradi l’argentino sbaglia più del solito, mentre il suo compagno di reparto si rende più utile di testa in fase difensiva che sotto la porta avversaria.- A parità di moduli tattici, anche se il 3-5-2 bianconero è atipico visto che i teorici attaccanti sonoMaria, la vera differenza è in mezzo al campo perché il trio centrale dell’Inter conai lati disovrasta quello della Juventus in cuicerca invano di far partire l’azione tra. E’ una questione di velocità e di ritmo, perché la squadra di Inzaghi dimostra di avere una marcia in più grazie anche alle discese sulle fasce della D2che creano superiorità numerica nel reparto centrale, tenendo a distanza i rispettivi dirimpettai. E così, mentre il ritrovatocontinua a richiamare i suoi compagni di reparto, nel primo tempodirige senza affanno il reparto arretrato aiutato da, proteggendo Onana che deve intervenire soltanto una volta per deviare una conclusione di Kostic.Allegri capisce che serve una punta vera e dopo l’intervallo rilanciaal posto di Kostic, ma la Juventus malgrado una maggiore pressione non riesce a vincere la battaglia a centrocampo e allora ecco il cambio del regista, con l’ingresso diche rileva l’ammonito Locatelli. Come non detto, però, perché Lautaro manca di un soffio la deviazione sul perfetto cross di Dumfries. E allora Inzaghi, nella speranza di chiudere la partita, si decide a dare spazio aal posto di Dzeko, mentrerileva l’acciaccato Barella, piazzandosi al centro con lo spostamento di Calhanoglu al suo fianco.- Tra tanti attaccanti di ruolo che non segnano, dopo il gol di un difensore l’Inter sfiora il 2-0 con un centrocampista perché il gran tiro di Mkhitaryan, su punizione dello scatenato Dimarco, esalta i riflessi di. In realtà, malgrado tutti i cambi di Allegri che inserisce anche Danilo al posto di Bonucci e Pogba in quello di Miretti, i bianconeri attaccano senza pungere concedendo ampi spazi ai nerazzurri per colpire in contropiede.. Stavolta, però, ai nerazzurri va benissimo così, perché basta e avanza il gol di Dimarco per andare a Roma a giocare la finale di coppa Italia.