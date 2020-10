Ancora una brutta notizia per l’Inter, al già folto gruppo di positivi per Covid-19 (Gagliardini, Nainggolan, Radu, Skriniar, Bastoni), si aggiunge anche Ashley Young. Il tampone effettuato ieri ad Appiano Gentile ha riscontrato la positività dell’esterno inglese e il percorso di avvicinamento al derby si complica ulteriormente.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato diffuso dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione".



EMERGENZA - La rosa a disposizione di Antonio Conte è sempre più risicata, i nerazzurri dovranno fare a meno anche dello squalificato Sensi, mentre alcuni nazionali torneranno a disposizione del tecnico salentino solo 48 ore prima della stracittadina.