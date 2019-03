Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, si riduce il credito in Cina che limita l'arrivo dei soldi degli sponsor all'Inter. Al momento, sono circa 80,5 milioni di euro i soldi ancora bloccati, una cifra in calo rispetto ai 105 del 31 dicembre grazie all'arrivo di 24,5 milioni tra gennaio e febbraio.