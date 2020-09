Non si fermerà ad Arturo Vidal il mercato dell'Inter. La dirigenza nerazzurra sta preparando un'altra manovra per la difesa: una volta andato via Candreva (la Sampdoria spinge), l'Inter potrà chiudere l'arrivo di Matteo Darmian dal Parma per circa 2,5 milioni come da patti stabiliti un anno fa. Tutto in dirittura d'arrivo, Darmian sarà nerazzurro a meno di colpi di scena.