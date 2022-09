Non è solo questione di blackout, i cali di tensione dell'Inter sono frequenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se l’Inter credesse veramente di aver perso per un blackout improvviso, rischierebbe di spegnere la luce del tutto. Improvvisa è stata solo la reazione nervosa nel finale, non i cali mentali che si ripetono da troppo e fanno sparire la squadra dal match. Ieri Inzaghi ha quindi battuto anche sulla “personalità”: alla prima difficoltà, la squadra va sotto e fatica a riemergere. E quando lo fa, spesso con scatti nervosi come nel finale derby”.