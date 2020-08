Valentino Lazaro ancora in prestito. Il 24enne esterno austriaco, comprato un anno fa dall’Hertha Berlino e passato al Newcastle a gennaio, non ritornerà all’Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno praticamente definito il prestito al Borussia Moenchengladbach, sempre con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro: oggi Valentino farà le visite mediche, poi ci sarà l’ufficializzazione.