L'Inter si prepara all'ultimo match del suo girone di Champions League, una sfida al Bayern Monaco in Germania valida solo per gli almanacchi con i due posti per gli ottavi già assegnati.



Trasferta dunque morbida per Inzaghi che però deve incassare un nuovo colpo. All'allenamento, di cui vediamo le immagini nel video sottostante, ha infatti partecipato solo parzialmente Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco si è fermato per una botta e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. I nerazzurri però fanno sapere che non dovrebbero esserci grossi problemi per l'ex Roma che partirà con la squadra verso la Germania