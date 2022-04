Sulla giostra del gol c'è posto per tutti. Sorrisi e abbracci targati nerazzurro, con Simone Inzaghi alla guida di una macchina - quasi - perfetta: miglior difesa del campionato con 25 reti subite, ma il dato da cerchiare in rosso è quello dei gol fatti: sono 68. Dieci in più di Milan e Napoli, per capirci. Non solo,- Segno che questa in questa Inter chiunque può fare gol. Sì, anche Brozo. Ogni calciatore è una minaccia per gli avversari. Escludendo i portieri,. Gli altri sono Caicedo (3 minuti), Zanotti (8), Satriano (33) e Kolarov (44). E pazienza se in squadra non c'è più quell'attaccante da 30 gol come Romelu Lukaku. Quest'anno i gol arrivano da qualsiasi giocatore.- Tra un infortunio e l'altro ha fatto in tempo a farne uno anche Stefano Sensi, prima di andare alla Sampdoria;ha trovato i primi gol con la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo,ha eguagliato il record di reti in Italia (4, ma ancora non è finita) e Alexisl'ha anche superato (8 reti). Si è sbloccato anche, che prima di mettere la firma sulla gara di Coppa Italia con l'Empoli l'ultima rete l'aveva segnato a gennaio 2020. Ieri, ancheha messo la firma sulla stagione dell'Inter. 20° marcatore stagionale per una macchina da gol guidata da Simone Inzaghi. La strada è tracciata, all'orizzonte c'è uno scudetto da conquistare.