Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche del mercato dell'Inter. Occhio a Lucas Tousart del Lione, avversario (per pochi minuti) in estate nell’ICC a Lecce. Il ventunenne francese piace tantissimo e non da adesso: è stato seguito la scorsa stagione e sarà osservato in questi mesi, fermo restando che comprare un giocatore del club di Aulas è complicato viste le richieste. Più economico si presenta Cesc Fabregas che a giugno sarà svincolato e potrebbe lasciare il Chelsea in anticipo. Occhi puntati infine sulla soluzione Denis Praet che nella Samp gioca mezzala e all’occorrenza trequartista.