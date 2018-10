L'anno scorso si è rivelato come uno dei migliori difensori della Serie A e l'inizio di questa stagione sta confermando le impressioni. Milan Skriniar è fondamentale nell'Inter, che a poco più di un anno dal suo arrivo dalla Sampdoria si ritrova in casa un gioiello appetito da mezza Europa. E dopo i sondaggi di Manchester City e Barcellona della scorsa estate, ora c'è un altra big pronta a farsi avanti per il centrale slovacco: il Bayern Monaco.



TENTAZIONE BAYERN - Visto il brutto avvio di stagione, la dirigenza dei bavaresi sta pensando a una profonda rivoluzione della rosa già a partire dal prossimo mercato di gennaio e, secondo Tuttosport, ha messo nel mirino proprio Skriniar per rinnovare la difesa. L'Inter valuta il giocatore almeno 80 milioni di euro - all'incirca la stessa cifra pagata dal Liverpool per van Dijk - e da mesi è in contatto con gli agenti dello slovacco per rinnovare il contratto in scadenza 2022: l'offerta è di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione, la richiesta 3,5.