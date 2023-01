Certe abitudini non si perdono, anche in Primavera. L'Inter vola agli ottavi dopo una sfida al cardiopalma contro il Verona: finisce 5-4 ai supplementari. I nerazzurri erano andati in vantaggio di due gol, si sono fatti rimontare sul 2-3. La reazione ha portato poi al 4-3, pareggiato dai gialloblù che hanno portato la gara alla prosecuzione. Per i nerazzurri le reti di Iliev, Stankovic, Di Maggio e Andersen.