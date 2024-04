Inter ancora a segno: il primato della Juventus di Allegri è a un passo

14 minuti fa



Grazie al 2-0 sul Torino, l'Inter continua la propria striscia di partite consecutive con almeno un gol in Serie A. Una lunga serie di giornate con reti che in questo campionato va avanti dalla prima giornata e rappresenta, di per sé, un record possibile e uno da raggiungere.



Con la sfida di oggi, sono infatti salite a 42 le partite consecutive in cui la squadra di Simone Inzaghi ha trovato almeno una rete nel massaio campionato italiano. Ne mancano due per eguagliare il record attuale, tre per batterlo.



L'obiettivo di Inzaghi e dell'Inter è in questo caso la Juventus. Il prossimo step è quella di Antonio Conte, che nel 2013-2014 arrivò a 43 partite consecutive con almeno un gol in Serie A da febbraio 2013 a marzo 2014. Meglio ancora fece quella di Allegri, che dall'ottobre 2016 al dicembre 2017 segnò per 44 partite di fila. Un risultato nel mirino, appunto, dei campioni d'Italia 2023/2024.