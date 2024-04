Inter, pullman scoperto: percorso, soste e strade di Milano coinvolte

26 minuti fa



Tutto il mondo Inter scende in strada per celebrare la vittoria del 20° scudetto, dopo il 2-0 rifilato al Torino nel pomeriggio. I due bus che trasportano i giocatori in parata in mezzo alla folla hanno lasciato San Siro alle 16 e si dirigono verso le prossime tappe che porteranno i giocatori in trionfo al Duomo, dove saranno presentati e celebrati a dovere. Questo il percorso completo:



IL TRAGITTO - I due bus, dopo aver lasciato San Siro, percorreranno Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione, Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni, fino ad arrivare in Piazza Duomo (arrivo previsto intorno alle 20) dove i calciatori si affacceranno da Terrazza 21.