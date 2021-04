In diretta su Twitch, alla Bobo Tv, Antonio Cassano parla ancora del mondo Inter: "L'altro giorno l'Inter ha vinto 2-1 con il Sassuolo e ci hanno fatto una testa così sul fatto che è andata a +11. Questo è sinonimo del degrado che vive il nostro calcio. Guardate il Bayern Monaco, che l'altro giorno ha fatto calcio. Guardiola vuole Lukaku? Giuro che se lo prende, non tifo più Guardiola. Cosa c'entra con la sua idea di calcio? Sono solo voci che mettono in giro i procuratori per ottenere il rinnovo a cifre più alte".