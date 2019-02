Niente allenamento con il resto dei compagni per Mauro Icardi. Anche il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul Rapid Vienna in Europa League l'attaccante argentino si è dedicato soltanto a una seduta di fisioterapia.



Secondo quanto riportato da Sky Sport, Icardi ha proseguito anche questa mattina il suo percorso di recupero dal problema al ginocchio non mettendosi a disposizione di Luciano Spalletti. La punta argentina va verso la quarta non convocazione di fila ed è difficile pensare oggi ad una data per il pieno reintegro pieno del giocatore.