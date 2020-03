Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, parla all’Ansa, tornando sull’Assemblea di Lega che oggi non c’è stata: “Peccato per oggi. È mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club”.