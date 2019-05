Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, parla del futuro del numero 9 nerazzurro a TyCSports: "Ha un contratto di un anno e mezzo, la sua intenzione è quella di proseguire con l'Inter almeno per un'altra stagione". Per l'ennesima volta, quindi, la procuratrice argentina ribadisce la volontà di voler restare a Milano. La società nerazzurra, invece, non punta più sull'ex Barcellona e Sampdoria ed è alla ricerca di un acquirente. I piani di Marotta, Ausilio e Conte sono altri, come dimostrano gli interessi per Edin Dzeko e Romelu Lukaku.