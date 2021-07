Dopo il forfait dell'Arsenal, anche l'Inter ha deciso di chiamarsi fuori dalla tournée americana. Niente Florida Cup, per i nerazzurri, che hanno messo al primo posto la tutela della salute dei propri atleti. La partenza per Orlando, inizialmente prevista per domani con un volo privato, è stata quindi annullata.



IN ATTESA DEL COMUNICATO - Simone Inzaghi proseguirà quindi il ritiro nel fortino di Appiano Gentile, dove in questi giorni ha potuto lavorare nel migliore dei modi, in presenza della dirigenza, sempre vicina al nuovo tecnico. Niente America, dunque. Le prime avvisagli nella serata di ieri, quando l'Arsenal è stato costretto a rinunciare alla partecipazione alla Coppa Florida per alcune positività emerse nel gruppo squadra. La diplomazia dell'Inter si è immediatamente messa al lavoro, chiamandosi fuori a sua volta. Si attende il comunicato ufficiale.