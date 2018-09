L'Inter torna in Champions e per la prima volta Mauro Icardi potrà ascoltarne l'Inter. Un'anomalia quella del centravanti argentino, che prende parte alla competizione per la prima volta a 25 anni e lo fa da nerazzurro, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, per lui non mancano buoni esempi.



“In fondo, prima dell’Inter, non aveva mai giocato in Champions nemmeno Ronaldo, il Fenomeno. Mauro Icardi, con i suoi 25 anni e 0 presenze, è probabilmente un’anomalia, ma nella storia interista può trovare almeno tre esempi nobili a cui ispirarsi. Milito era addirittura più vecchio, quando sentì l’inno, Adriano spaccò subito il mondo. Se Ibra, Vieri, Crespo e Zamorano giocarono le «prime» con altre maglie (Ajax, Juve, Parma e Real), Maurito può studiarsi quei tre”.