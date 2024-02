Inter, Antonello conferma il nuovo stadio a Rozzano: date, dettagli e tutti i prossimi passi

GS

L’Inter sta continuando a portare avanti il progetto per costruire il nuovo stadio in quel di Rozzano. La conferma arriva direttamente a La Gazzetta dello Sport da parte di Alessandro Antonello, CEO corporate della società nerazzurra, che con alcune dichiarazioni esclusive ha svelato alcune tempistiche per il lancio della nuova casa del club di Viale della Liberazione, sottolineando come Rozzano sia la scelta principale per l’Inter che, allo stato attuale dei fatti, non sembra aver alcun ripensamento sulla situazione riguardante l’impianto del Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano: “Con il supporto dei nostri advisors, stiamo continuando a lavorare sull'area di Rozzano. Dopo la fine dello studio di fattibilità e l'acquisizione dell'area, presenteremo all'amministrazione il nostro progetto".



IL PROGETTO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dunque, nessun ripensamento per quanto riguarda l’opzione di ristrutturare San Siro, preventivata e promossa dal sindaco di Milano Beppe Sala che proporrà un incontro a breve, sia con il Milan che con l’Inter, ma il progetto Meazza rimane bloccato dal vincolo della Soprintendenza e dal ricorso al TAR. L'obiettivo nerazzurro resta, in ogni caso, quello di dotarsi di un impianto di proprietà moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino a 70.000 posti. Sino al prossimo 30 aprile, il club nerazzurro ha un diritto di esclusiva per verificare la fattibilità della costruzione dell’impianto.



NODI DA SCIOGLIERE – Il problema principale rimane la viabilità, ma le ultime notizie riportano che non sono state evidenziate criticità particolari, con il consiglio comunale che ha anche approvato una variante per permettere la costruzione in quell’area. Se dal Comune di Rozzano arriveranno le autorizzazioni necessarie (entro il 30 giugno 2025), ecco che si potrebbero ipotizzare delle tempistiche maggiormente precise, con l’Inter che si aspetta di giocare nel nuovo stadio dalla stagione ‘28/’29. Le sensazioni sono positive in casa nerazzurra: il prossimo passo sarà passare alla trattativa per l’acquisto della zona individuata.