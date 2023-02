Milan e Inter continuano a lavorare per lo stadio del futuro. Idee, progetti e tentativi di trovare un accordo. Stamattina c'è stato un incontro a Palazzo Marino tra i club e i rappresentanti del Comune di Milano, al termine del quale il Chief Executive Officer nerazzurro Antonello ha parlato così: "L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro insieme al Milan, che però oggi ha comunicato un loro interesse formale sull'area della Maura. Questo richiederà settimane di analisi da parte loro, per poi rivedersi tra e capire se quell'area sarà oggetto di sviluppo o si può procedere con il progetto originale".



L'INTER - "Noi in questi anni abbiamo sempre lavorato in modo coerente per questo progetto, ma se il Milan dovesse opzionare un'altra area anche noi stiamo lavorando a un'alternativa".