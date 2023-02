con gli stessi problemi di tutte le altre volte. Il ko subito a Bolognaè un forte campanello d'allarme per, che giustamente si è preso le colpe della sconfitta, ma anche per la società perchéche non possono essere soltanto legate alle scelte dell'allenatore, ma anche a quelle dei giocatori e perfino della dirigenza stessa. La squadra che è stata allestita in estate, probabilmente, è sì una squadra di alto livello, ma con delle. E allora si può e si deve analizzareperché, così come successo contro la Sampdoria e contro l'Empoli, la sensazione che si ha guardando l'Inter in queste gare è cheE no,giocatori in grado di "vedere" la porta. No, i nomi non bastano, soprattutto contro squadre organizzate e che tendono a chiudersi. Sì perché a fine gara il possesso palla e la precisione dei passaggi di queste partite sono sempre in vantaggio sugli avversari e iper-positivi, ma sono dati sterili con un unico comune denominatore: l'Inter completa la maggior parte delle azioni manovrate (1522 contro 1350 contro il Bologna) ma con un indice di pericolosità bassissimo.Troppo pochi i passaggi chiave, troppo pochi gli avversari superati, troppo basso l'indice di rischio del passaggio e troppo poche anche le azioni individuali tentate e riuscite. Contro il Bologna, ad esempio,. C'è solo un dato che in tutte queste partite che porta in alto l'indice di pericolosità ed è il, sempre molto alto, ma che rispetto al passato porta troppe poche occasioni da gol con sé.che sono anche la somma di singole prestazioni al di sotto delle aspettative.E nella gara contro il Bologna fanno specie, in particolare,(2 Calhanoglu, 1 Barella),che, se rapportati al rendimento ad esempio del miglior esterno della passata stagione e quello della stagione precedente, Ivan Perisic e Achraf Hakimi, oggi risultano ancor più preoccupanti.studiare e mettere in pratica soluzioni alternative. Perché no, l'attacco dell'Inter non riesce a far paura, soprattutto contro avversari che si chiudono e non concedono spazi per correre, questa sì, la vera caratteristica di forza di questa rosa.