Intervenuto ai microfoni di Rmc Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato del futuro di Icardi.



Il pubblico nerazzurro è in apprensione per Icardi.

“Faremo tutto quello che è corretto fare per trattenere il capitano. E’ una pedina del nostro club”.



Smentisce la Juventus?

“Si è appena concluso il campionato e subito si inizia a parlare di calciomercato. Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell’anno fiscale, poi penseremo agli acquisti per la prossima stagione”.