Il Ceo corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato così a Inter TV a margine della festa scudetto: "È una soddisfazione enorme, oggi è la festa di tutto il popolo interista. Raggiungere questo obiettivo da Amministratore Delegato e da grande tifoso dell'Inter, mi riempie di orgoglio. Ringrazio tutti perché non era facile centrare questo storico risultato in una stagione così particolare, è merito di tutti, anche di chi lavora dietro le quinte. Il risultato sportivo è stato straordinario, perché le condizioni in cui è stato giocato questo campionato erano davvero difficili e imprevedibili. Un plauso speciale a tutta l'area sportiva, ma anche a tutti i professionisti che muovono la macchina dietro le quinte. Questo traguardo era nel pensiero di tutti e alla fine si è concretizzato. La festa si è prolungata nelle ultime settimane e avere oggi mille persone allo stadio è un segnale importante, di speranza. Ci auguriamo possa essere di buon auspicio per la prossima stagione, perché quest'anno ci sono mancati solo i nostri tifosi. Ci avrebbero accompagnato meravigliosamente in questa cavalcata trionfale".