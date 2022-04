Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, ai microfoni di Radio24 torna a parlare del tema Superlega: "La Superlega era un grido di allarme di fronte a una situazione drammatica rappresentata dai bilanci dei club. Bisogna trovare il modo di trovare nuove risorse finanziarie per investire nel club e crescere perché oggi, nel contesto attuale, siamo ancorati in un sistema dove si è sempre in difficoltà".