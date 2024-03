Inter, Antonello sulla questione stadio: 'Cauti su San Siro, la priorità rimane Rozzano'

Redazione CM

Il TG1 ha dedicato un servizio al futuro dello stadio di San Siro, ascoltando l'opinione del CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello, che conferma la cautela in merito al progetto di ristrutturazione proposto da WeBuild: "Rimaniamo molto cauti, perché vogliamo avere uno stadio che possa accogliere i tifosi nel migliore dei modi".



L'Inter, nel frattempo, continua a tenere viva la pista dell'impianto di proprietà a costruire nella periferia sud del capolouogo lombardo, così come il Milan sta andando avanti su San Donato: "Procediamo comunque sull'idea Rozzano. L'area è assolutamente ben connessa ed abituata ad ospitare eventi sportivi".



LE ULTIME SU ROZZANO – Questo venerdì, la società di Viale della Liberazione (insieme a Milan e WeBuild) incontrerà il sindaco Sala in merito al progetto di ristrutturazione di San Siro. Dato il forte scetticismo da parte del club nerazzurro (che a priori, comunque, non scarta l’ipotesi restyling dell’impianto del Meazza), la priorità dell’Inter rimane, in ogni caso, quello di dotarsi di un impianto di proprietà moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza sino a 70.000 posti. Sino al prossimo 30 aprile, il club nerazzurro ha un diritto di esclusiva per verificare la fattibilità della costruzione dell’impianto a Rozzano. L’Inter si aspetta di giocare nel nuovo stadio dalla stagione ‘28/’29 e il prossimo passo sarà passare alla trattativa per l’acquisto della zona individuata.