Inter, Inzaghi ha realizzato il sogno di Conte. E adesso anche Parolo diventerà un meme

Pasquale Guarro

L’Inter è questa, avanza inesorabile disintegrando avversarie e tabù. Vince anche quando rallenta, segno distintivo di un gruppo che ormai in Italia sembra non avere più avversari dello stesso livello. A nessuna latitudine. I nerazzurri sono diventati forti nella testa, marcando una profonda differenza tra questa squadra e quelle del passato, se pensiamo che spesso l’Inter ha avuto se stessa come primo limite, con quella innata capacità di complicarsi la vita. La chiamano “Pazza” mica a caso. Il paradosso è che, privo di quell’ossessione di Conte, Inzaghi è riuscito a trasformare l’Inter nel suo DNA, risultato che il tecnico salentino ha bramato, senza mai essere riuscito a raggiungerlo del tutto: “No crazy, no more”, così Conte aveva risposto a Zhang in quella simpatica clip di presentazione in cui il presidente gli chiedeva se fosse pronto per la “Pazza Inter”.



SEMBRAVA UNA BATTUTA… - L’Inter contemporanea è matura, consapevole, tosta, imperturbabile e innovativa. Annienta i propri tabù nello stesso modo in cui si libera degli avversari e così non ha spaventato né l’asterisco, disintegrato nella gara di recupero stravinta contro l’Atalanta, né la bestia nera Bologna, finalmente battuta al "Dall’Ara". E in quanto a innovazione, gli uomini di Inzaghi hanno espresso sul campo un concetto di gioco che manderebbe in brodo di giuggiole ogni allenatore: cross di Bastoni e gol di Bisseck, sì, l’Inter è stata in grado di fare gol rovesciando il fronte da terzo a terzo di difesa. Quella che tempo fa Marco Parolo gli aveva lanciato come battuta, è divenuta cosa serissima: “Mister, alla Lazio ci offrì una cena per un gol da quinto a quinto. Adesso giocate un calcio talmente offensivo che potreste segnare da terzo a terzo”. Sembrava uno scherzo, ma l’Inter non scherza. L’Inter gioca. E come gioca…