Inter, Arnautovic è un caso anche in nazionale. La via d'uscita a gennaio, ma a che cifre?

non è l'unico caso aperto in casa Inter per quanto riguarda il reparto d'attacco. Dietro alla coppiasolo, senza neanche convincere più di tano, sta trovando spazio (poco e più in Champions che in campionato). Chi continua a non dare le risposte che Simone Inzaghi vorrebbe, nonostante un'importanza innegabile riconosciutagli dal resto del gruppo, è sicuramente Marko Arnautovic il quale in un anno e mezzo dal suo ritorno in nerazzurro non è sicuramente risucito a ritagliarsi un ruolo degno di nota.per due motivi.

L'ex Bologna in questa stagione è scivolato dal ruolo di terza punta ricoperta l'anno scorso a quello di quarta scelta e il minutaggio ottenuto finora ne è la riprova nonostante, rispetto a un anno fa, Inzaghi abbia notevolmente aumentato la gestione del turnover.suddivisi in 4 partite in cui ovviamente non ha inciso econ un gol all'attivo contro la Stella Rossa, ma anche ilcontro lo Young Boys che poteva costare carissimo nel percorso di qualificazione verso gli ottavi di finale (oggi ancora al 100% possibili)

La reazione, diventata virale, dopo il rigore sbagliato, il cambio con Lautaro al 60esimo e la permanenza intristito in panchina al gol vittoria di Thuram (con Inzaghi che corre a consolarlo ndr.) sono la riprova dele che, inevitabilmente, si ripercuote anche sulle sue prestazioni. In Nazionale purtroppo per lui non sta andando meglio con una centralità persa con la gestione Rangnick a cui in questa sosta si è aggiunta la conferenza stampa saltata all'ultimo nella giornata dell'altro ieri e con i 90 minuti più recupero passati in panchina nella vittoria per 2-0 contro il Kazakistan.

presente negli accordi firmati nell'estate del 2023 e, anzi, in vista del mercato di gennaio, così come per Correa,che arriveranno per lui con l'obiettivo, successivo, di provare a trovare sul mercato un giocatore con caratteristiche più da seconda punta (non è un caso che il nome di, in prestito dal Liverpool, sia uscito in quest'ottica).

Il problema, così come per l'eventuale operazione Chiesa, sono però le cifre. Arnautovic a conti fatti è arrivato all'Inter per una cifra complessiva diA gennaio, quindi, peserà ancora a bilancio per una cifra complessiva di 4,7 milioni di euro (1,9 per 6 mesi di ingaggio e 2,72 di ammortamento cartellino). Per cederlo senza fare minusvalenza e senza agevolare un esodo per l'ingaggio, quindi lPer lui si è parlato a lungo di Torino, Venezia e Genoa (con cui manterrebbe ancora una volta i vantaggi fiscali), ma anche di Galatasaray e altre piste straniere.perché nessuna big è oggi alla porta per lui e anche soltanto per 6 mesi, senza un "aiuto" da parte dell'Inter, nessuna medio piccola può permettersi un ingaggio così altro da sfiorare i 2 milioni lordi. Arnautovic e l'Inter sembrano "prigioniere" di quel contratto firmato ad agosto 2023, un contratto che, in ogni caso, l'austriaco vorrebbe rispettare fino all'ultimo come dichiarò a inizio estate: