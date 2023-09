L'infortunio di Arnautovic mette in crisi l'Inter di Inzaghi che ora rischia di avere solo tre attaccanti per tre competizioni. In attesa di capire l'entità di un ko che pare gravo, i nerazzurri potrebbero tornare sul mercato alla ricerca di uno svincolato. Tra i nomi più interessanti, ad ora senza contratto, ci sono Stefano Okaka, Fabio Quagliarella e l'ex Felipe Caicedo.