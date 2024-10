Inter, Arnautovic show con l'Austria: doppietta nel 5-1 alla Norvegia

2024 Getty Images

. Di fronte ad Erling Haaland, l’attaccante dell’Inter sfodera una prestazione straordinaria che consente alla suadi battere la Norvegia e agganciarla al primo posto del gruppo 3 della League B con 7 punti conquistati. Arnautovic sigla le prime due rete con cui la formazione austriaca apre i conti nel 5-1 finale.Arnautovic sblocca il risultato in avvio di primo tempo, ed esattamente al minuto numero 8, con un destro potentissimo dal limite dell’area, con la palla che sbatte sulla faccia interna della traversa e termina alle spalle di Nyland. Dopo il pari momentaneo firmato da Sorloth al 39’, nel secondo tempo, l’attaccante dell’Inter firma la seconda rete, la numero 39 con la maglia dell’Austria (-5 dal primato di Toni Polster) trasformando un calcio di rigore.

La doppietta di Marko Arnautovic, in campo per 69 minuti, ha dato il via alla cinquina dell’Austria di Rangnick sulla Norvegia di uno spento Haaland, che non riesce ad andare in gol dopo aver conquistato il titolo di miglior marcatore della storia della sua nazionale battendo un record che durava da 90 anni. Per la formazione austriaca in gol Lienhart, il difensore del Bologna Posch e Gregoritsch.Per Marko Arnautovic non si tratta del primo gol in questa stagione. Nonostante un impiego esiguo con l’Inter, agli ordini di Simone Inzaghi, con 101’ totalizzati finora tra Serie A (37 minuti) e Champions League (64 minuti), l’attaccante austriaco era già andato in rete proprio in Champions, nella sfida casalinga contro la, terminata 4-0 in favore dei nerazzurri campioni d’Italia.