Arrestato il leader della Curva Nord. Vittorio Boiocchi, 69enne ritenuto il capo del tifo organizzato interista, è in stato d'arresto, scrive il Corriere della Sera, "dopo essere stato fermato in flagranza dalla polizia su un Suv Nissan Qashqai rubato, insieme a un altro vecchio nome della mala milanese: Paolo Cambedda, 67 anni, origini sarde, oggi residente nel Novarese, ma pedigree da rapinatore e negli anni Settanta coinvolto anche (come favoreggiatore) dell’evasione da San Vittore del bel René Vallanzasca. Boiocchi, difeso dal legale Marco Ventura, sarà interrogato nelle prossime ore dal gip".



A bordo dell'auto sono state trovate "una pistola calibro 38 scacciacani ma modificata per sparare, proiettili, pettorine delle Fiamme Gialle, manette, un teaser, guanti da lavoro e un binocolo. Materiale che ha fatto sobbalzare gli investigatori".