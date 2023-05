La sonora batosta rifilata dal City al Real Madrid mette in allarme l’Inter, gli uomini di Guardiola sono sembrati inarrestabili e sarà tutt’altro che semplice, per Inzaghi, trovare le giuste contromisure. Una sfida da cui prendere spunto però c’è, almeno secondo la Gazzetta dello Sport.



“A Istanbul il City potrebbe arrivare con Premier e Coppa d’Inghilterra già in mano, sognando il treble. A Istanbul sarà il favoritissimo. Ma lo era anche a Porto, contro il Chelsea, due anni fa. E dalla lezione di quel Chelsea di Tuchel, che non lasciò fare a Pep il suo gioco, dovrebbe partire Inzaghi, anche se allora non c’era Haaland. Non certo dal Real di Ancelotti che ha cancellato l’immagine pragmatica e convincente del Bernabeu con una prestazione che, se fosse arrivata da una squadra italiana, avrebbe indotto il più tenero dei critici alla lapidazione sul campo”.