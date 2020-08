Come stanno le cose per l'operazione Sandro Tonali? Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter da tempo ha l’ok di Tonali e lavora per trovare l’intesa col Brescia: "Cellino è ancora fermo alla richiesta di 50 milioni contro i 30 con bonus proposti dall’Inter. L’affare si potrà chiudere a stagione finita, ovvero dopo l'Europa League", si legge.