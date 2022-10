dopo la sequenza ravvicinata di sfide con Barcellona e Sassuolo e guarda al futuro prossimo con rinnovato ottimismo. Non solo per aver rivisto un'Inter di nuovo compatta e unita, animata da quello spirito unitario che appariva smarrito ad inizio stagione. Puredell'allenatore nerazzurro di scelta e con essa le rotazioni.- Nello specifico,, due giocatori che nelle ultime settimane hanno costretto l'Inter a fare di necessità virtù, spremendo all'inverosimile i loro compagni di reparto e privandola della possibilità di adottare soluzioni a gara in corso., andato ko per una sofferenza al tendine rotuleo del ginocchio nel match d'andata col Barcellona,(alla pari del terzo portiere Cordaz). La convocazione per la partita di domenica con la Salernitana è pressoché scontata per il Tucu, mentre resta ancora qualche dubbio legato a Romelu Lukaku.per fargli respirare nuovamente il clima della partita ed iniziare a mettere minuti nelle gambe, potendo poi sfruttare la prossima settimana - che sarà finalmente quella tipo, senza impegni di coppa - per forzare e migliorare la sua condizione in vista della trasferta di Firenze di sabato 22. Giungonoout dalla partita con l'Udinese del 18 settembre scorso per un problema alla coscia:e, se i riscontri saranno incoraggianti,, tra la fine del mese e l'inizio di novembre.